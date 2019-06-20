Aile Bakanlığı, 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştirecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yıl içinde 1000'i Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamının gerçekleştirileceğini duyurdu.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.
"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.
AA
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