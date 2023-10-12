12 Ekim 2023 Perşembe 15:44:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 15:44:00
ABD'de TÜFE eylülde beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Kaynak: AA
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
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