9 yıl sonra ilk! Mısır'a gidiyor

9 yıl sonra ilk: Bakan Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran`da Mısır`a gidiyor. Bu ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır`a ilk Bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran`da Mısır`a gidiyor.
Bu ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır`a ilk Bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Temaslarımızı artıracağız. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama prensibini uyguluyoruz." demişti
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