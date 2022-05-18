9 yıl sonra ilk! Mısır'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Haziran`da Mısır`a gidiyor.

Bu ziyaret 9 yıl aranın ardından Mısır`a ilk Bakan ziyareti olması nedeniyle önem arz ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğini belirterek, "Temaslarımızı artıracağız. Bakan yardımcısı ve bakan düzeyinde de olabilir. Uluslararası platformlarda birbirimize karşı olmama prensibini uyguluyoruz." demişti