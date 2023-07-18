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18 Temmuz 2023 Salı 15:09:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 15:09:00

Gülden elde edilen ürünlerle 75 milyon dolarlık ihracat yapılması bekleniyor

Kaynak: AA

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Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, hasadı tamamlanan gülden elde edilen ürünlerle 75 milyon dolarlık ihracat yapılması bekleniyor.

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, AA muhabirine, gülün kentte yaklaşık 12 bin civarında aile için geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Isparta'da 38 bin dönüm alanda gül yetiştirildiğini belirten Çelik, bahçelerde mayıs ayında açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini belirtti.

Çelik, "Kampanya dönemimizi hayırlısıyla tamamlamış bulunuyoruz. Birlik olarak hedeflediğimiz miktarda gül çiçeği satın almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gülbirlik olarak biz geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 50 alım merkezinde gül çiçeği alımı yaptık. Rekolte beklentimiz 15 bin ton civarındaydı ama iklim şartları nedeniyle bu yıl Isparta'daki gül çiçeği rekoltesi yaklaşık 12 bin ton civarında gerçekleşti." dedi.

Gülden elde edilen ürünleri ihraç edeceklerini dile getiren Çelik, "Ağustos sonu itibarıyla ihracata başlayacağız. Isparta ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. GÜLBİRLİK olarak yaptığımız pazar çalışmaları neticesinde ekonomimize yaklaşık 75 milyon dolar girdi sağlanacak." diye konuştu.

Etiketler : ISPARTA GÜL GÜLBİRLİK
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