2023 Verimlilik Proje Ödülleri için başvurular başladı
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği Verimlilik 2023 Proje Ödülleri Yarışması'na başvuru süreci başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmayla verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedefleniyor. Bu alanda yürütülen projeleri kamuoyunun gündemine taşıyan yarışma, verimliliği artırma konusunda yeni projelerin de teşvikini amaçlıyor.
Tüm işletmelere ve kamu kurumlarına açık olan ve 2014 yılından bu yana düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'na başvurular "vpo.sanayi.gov.tr/" internet adresinden 30 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
Değerlendirme aşamalarının ardından ödül almaya hak kazanan proje sahiplerine ödüllerini ve belgelerini takdim etmek üzere Verimlilik Proje Ödülleri Töreni düzenlenecek.
Yarışma sonunda ödül almaya hak kazanan işletmelere, "Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi" verilecek.
Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeler için Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirilecek.
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