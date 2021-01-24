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MEB çevrim içi açık öğretim okulları sınavlarında öğrencilere internet erişim desteği verecek
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24 Ocak 2021 Pazar 18:18:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 18:19:00

MEB çevrim içi açık öğretim okulları sınavlarında öğrencilere internet erişim desteği verecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez çevrim içi ortamda düzenlenecek açık öğretim okulları sınavlarına girecek öğrencilerden özel durumları dolayısıyla sınav tedbir uygulamasına ya da internet erişimine ihtiyaç duyanlara destek verecek.

Açık öğretim okullarının çevrim içi düzenlenecek 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem ve 2. dönem sınavlarına ilişkin detaylar belli oldu.

Bu kapsamda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları 25 Şubat'ta başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi yapılacak.

Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sistemi, bir gün süreyle açılacak. Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları ise 25 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart saat 23.59'a kadar çevrim içi düzenlenecek. Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle sınava katılamayanlar için çevrim içi sınav sistemi yine bir gün açılacak.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek çevrim içi sınavlara, açık öğretim okulları öğrencileri, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi'nin "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle katılabilecek.

Öğrenciler, çevrim içi sınavlara internet erişimi olan telefon, tablet, laptop, masa üstü bilgisayar gibi araçlarla katılabilecek.

Çevrim içi sınavlara ait detaylı bilgi ve örnek sınav uygulamasına yönelik videolar açık öğretim okulları internet sitesinden paylaşılacak.

İnternet erişimi olmayanlara, özel durumları dolayısıyla önceki sınavlarda sınav tedbir uygulaması olan öğrencilere ise istemeleri halinde gerekli destek sağlanacak.

Birinci dönem ve ikinci dönem sınavları arasındaki sürenin kısa olması nedeniyle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem sınavları için ilk kayıt işlemleri yapılmayacak. Sistemde kayıtlı öğrencilerin 2. dönem sınavları için kayıt yenileme işlemleri bakanlık tarafından herhangi bir ücret alınmaksızın otomatik yapılacak.

Açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı e-Sınav salon sayılarının yeterli olması halinde e-Sınav salonlarında yapılacak.

Etiketler : meb çevrim içi internet okul
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