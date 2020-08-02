02 Ağustos 2020 Pazar 17:29:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2020 Pazar 17:29:00
Bakan Ziya Selçuk denizde boğulan lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi
Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da denizde boğularak yaşamını yitiren lise öğrencisinin ailesine başsağlığı diledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde girdiği denizde boğulan Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi 12. sınıf öğrencisi Muhammed Uzer'in ailesine telefon etti.
Bakan Selçuk, üzüntülerini paylaştığı aileye taziyelerini iletti.