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18 Eylül 2021 Cumartesi 18:23:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 18:23:00

Bakan Özer: Vaka trendindeki artış sınıflara da yansıyor

Kaynak: TRT Haber

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. Vaka trendindeki artış sınıflara da yansıyor. Şu ana kadar Kovid-19 vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar:

- Vaka trendindeki artış sınıflara da yansıyor.

- Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. Şu ana kadar COVID-19 vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadı.

- Gönüllülük esasına dayalı. Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor.

- 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

- 200'e yakın okul ikili eğitime geçti. İkili eğitimde yaygın bir durum yok.

- Hafta sonu eğitim yapmakla ilgili sistematik bir yaklaşım yok.

- Sağlık Bakanlığı ile konuştuk. Çocuklarda burundan değil tükürükten PCR testi alınacak.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Vaka trendi Sağlık Bakanlığı
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