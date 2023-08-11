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Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısı sonucu incelemeler sürüyor
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11 Ağustos 2023 Cuma 17:28:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 17:28:00

Zaporijya'ya düzenlenen Rus saldırısı sonucu incelemeler sürüyor

Kaynak: AA

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Rusya'nın dün Ukrayna'daki Zaporijya kentine düzenlediği saldırının ardından olay yerinde polis tarafından inceleme yapılıyor.

Rusya'nın füze saldırısında "Reikartz" Oteli hasar gördü, çevredeki araçlar kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna polisinin incelemede bulunduğu olay yerinde füzelerin isabet etmesi sonucu oluşan çukurlar dikkati çekti.

AA muhabirinin, polis yetkililerinden edindiği bilgiye göre, faaliyette olan otele düzenlenen saldırı iki füzeyle gerçekleştirildi. Saldırı esnasında oteldeki siviller ekiplerce kurtarıldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre saldırıda bir kişi öldü, 4'ü çocuk 19 kişi yaralandı.

OLAY

Ukrayna, dün Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısında bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, "İşgalcileri yok eden her bir askerlerimiz de Ukrayna için adalet ve intikamı yakınlaştırıyor. Ukrayna, ayaklarında kalacak. Rus terörü kaçınılmaz olarak kaybediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'nın Zaporijya kentine 9 Ağustos'ta da Rus saldırısı düzenlendiği ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : Zaporijya rusya ukrayna
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