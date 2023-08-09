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09 Ağustos 2023 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 10:30:00

Yunanistan ve Arnavutluk arasında gerginlik

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Yunanistan ile Arnavutluk arasındaki ipler bir kez daha gerildi. Atina yönetimi, Arnavutluk'u Avrupa Birliği (AB) ile tehdit etti. İşte ayrıntılar...

Arnavutluk'ta Yunan azınlığın siyasi liderlerinden Alfred Beleri'nin tutukluluğunun devamına karar verilmesi Atina ile ipleri gerdi. Yunanistan, bu tutuklamanın Arnavutluk'un AB üyelik sürecine zarar vereceğini söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Arnavutluk'ta 14 Mayıs'ta düzenlenen yerel seçimler öncesi gözaltına alınan ve 22 Mayıs'ta tutuklanan, seçimleri önde tamamlayan Yunan azınlığın belediye başkan adayı Alfred Beleri'nin tutukluluğunun devamının, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik hedefine zarar vereceğini savundu.

Gerapetritis, Yunanistan Devlet Televizyonuna (ERT), Alfred Beleri'nin Arnavutluk'ta tutuklu kalması hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda ülkede "hukukun üstünlüğünün bu kadar hiçe sayılması" durumunda Arnavutluk'un AB üyelik sürecinin ilerlemeyeceğini dile getiren Gerapetritis, AB yetkilileriyle temaslarında da bunu açıkça belirttiğini ve yaşanan gerilimin ülkeye ve AB hedeflerine faydalı olmadığını ifade etti.

Gerapetritis, Beleri'nin duruşma öncesi tutukluluğunu hukuka aykırı olarak nitelendirerek Arnavutluk'un bunu yaparak "kendi ayağına sıktığını" öne sürdü.

Beleri, 12 Mayıs'ta "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk yargısı, 22 Mayıs'ta, Beleri'nin soruşturma boyunca tutuklu kalmasına karar vermişti.

Ülkedeki Yunan azınlık mensubu Beleri'nin gözaltına alınması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Beleri'nin Himara Belediye Başkanlığı görevini üstlenmek üzere tahliye talebinin reddedilmesine tepki göstermişti.

Etiketler : AB üyelik Arnavutluk Yunanistan
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