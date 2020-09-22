Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak
Kaynak: AA
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin "yakında" başlayacağı ifade edildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı" ifadesi kullanıldı.
2 ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra 2 ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.
- Ruhani: Hegemonya ve tahakküm devri geride kalmıştır
- Beyaz Saray Sözcüsü'nden Çin Devlet Başkanı'nın BM'deki ABD eleştirisine yanıt
- ABD Ticaret Bakanı Ross, Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi
- Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
- Midilli'deki Moria kampında tekrar yangın çıktı
- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak