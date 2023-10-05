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05 Ekim 2023 Perşembe 14:36:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 14:36:00

Ukrayna'dan hava savunma sistemi talebi!

Kaynak: AA

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İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen 3. Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşı hava savunma sistemi yardımı talebini yineledi.

Zelenskiy, Granada'daki AST toplantı salonuna girişte gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Çok zor bir kış bizi bekliyor. Kış boyunca Rusya'nın çok sayıda saldırısına maruz kalacağız. Rusya, Avrupa kıtası için bir tehdit olacak. Bundan dolayı mümkün oldukça çok hava savunma sistemine ve füzeye ihtiyacımız var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca ABD iç siyasetinde yaşanan gelişmelerle ilgili yöneltilen bir soruya da "ABD Başkanı (Joe) Biden ile görüşmemde de bizi yüzde 100 desteklediğini söylemişti. ABD'de Kongrenin iki tarafı da bizi destekliyor. Ama seçim dönemlerinin her zaman karışık olduğunu biliyorum." cevabını verdi.

Diğer yandan AST toplantısına ev sahipliği yapan İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez de bugünkü toplantılarda Ukrayna'ya destek ve birlik mesajı vermeye devam edeceklerini, Zelenskiy ile ikili bir görüşme yapacağını söyledi.

Granada'da bir gün sürecek AST toplantısına 27 Avrupa Birliği (AB) üyesi ile 17 Avrupa ülkesinin lideri katılıyor.

Etiketler : Granada Ukrayna Zelenskiy hava savunma sistemi yardımı AST toplantısı
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