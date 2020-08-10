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10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:07:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 12:12:00

Türkiye'den yeni Navtex adımı Yunanistan'ı panikletti! Yunanistan güvenlik kurulu acil toplanıyor

Kaynak: DHA

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu panikletti. Alarma geçen Yunanistan, Ulusal Güvenlik Konseyi Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

Türkiye, Oruç Reis'in yürüteceği sismik araştırmalarla ilgili Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan etti. 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak olan yeni NAVTEX Yunanistan'da paniğe neden oldu. 

Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceği açıklandı. Rum kesimi ve Yunanistan medyası, Türkiye'nin Oruç Reis'in yürüteceği sismik araştırmayla ilgili yayınlayacağı NAVTEX ilanını manşetlere taşıdı.Türkiye ile Yunanistan arasında bulutların sertleştiğini yazan Rum medyası, Türk savaş gemilerinin de Doğu Akdeniz'de konuşlandığına dikkat çekti.

"TÜRKİYE, MISIR- YUNANİSTAN ANLAŞMASINA MEYDAN OKUYOR"

Türkiye'nin adımları karşısında Yunanistan savaş gemilerinin de seferber edildiği bildirildi. Atina yönetiminin Türkiye'nin tavrı karşısında alarmda olduğu ifade edildi. Öte yandan Yunan medyasında, "Türkiye, Mısır-Yunanistan anlaşmasına meydan okuyor." ifadeleri yer aldı.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce ‘Navigational text messages’ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

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