Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri Macron'u rahatsız etti: Bir fırkateyn ve iki savaş uçağı gönderiyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri Macron'u rahatsız etti: Bir fırkateyn ve iki savaş uçağı gönderiyor

Türkiye'nin kendi deniz yetki sınırlarındaki araştırma faaliyetleri, Doğu Akdeniz'e sınırı olmayan Fransa'yı da rahatsız etti. Yunanistan'a destek açıklaması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgedeki askeri varlıklarını artırarak uluslararası hukuku tesis edeceklerini söyledi. Bu kapsamda Fransa'nın Akdeniz'e iki Rafaele savaş uçağı ve bir fırkateyn göndereceği bildirildi.



Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki Türk sınırları içerisinde gerçekleştirmekte olduğu araştırma faaliyeti, Fransa’yı da en az Yunanistan kadar tedirgin etti. Her platformda Türkiye’nin karşısında yer alan Fransa, Doğu Akdeniz’e savaş uçağı ve fırkateyn göndereceğini belirterek Yunanistan’a desteğini açıkladı.

Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını artıracağını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Oruç Reis’in bölgedeki araştırma faaliyetine son verilmesi çağrısında bulundu.

FRANSA, AKDENİZ’DE POLİSLİĞE SOYUNDU

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, Doğu Akdeniz’deki askeri varlığını “geçici olarak artıracağını” ve “bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek uluslararası hukukun işletilmesine ilişkin kararlılık göstereceklerini” söyledi.

Macron’a teşekkür eden Miçotakis, Fransa’yı “Yunanistan’ın gerçek dostu ve Avrupa değerleri ile uluslararası hukukun yılmaz savunucusu” olarak nitelendirdi.

İKİ SAVAŞ UÇAĞI, BİR FIRKATEYN

Öte yandan, Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e iki adet Rafaele savaş uçağı ve “Lafayette” isimli bir fırkateyn göndereceği bildirildi.

MACRON’UN LİBYA’DAKİ TUZAKLARI BOZULMUŞTU

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter’e açıktan destek veren Fransa, Kuzey Afrika’daki hedeflerine ulaşamamış olmanın sıkıntısını yaşıyor.

Türkiye’nin UMH’ye verdiği askeri ve siyasi destek sayesinde Libya’daki oyunları bozulan Fransa, NATO’nun kapısını çalarak Türkiye hakkında asılsız iftiralarda bulunmuştu.

NATO’dan da beklediği desteği göremeyen Fransız hükümeti, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetlerinden dolayı Avrupa Birliği’ni “Türkiye’ye yaptırım uygulamaya” çağırmıştı.