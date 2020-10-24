  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sivas'ta işçileri taşıyan servis devrildi: 26 yaralı
MSB'den çok önemli açıklama! Ermenistan terörist ve paralı askerleri geri göndermeli
Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçiliğine tepki: Yakışır bir davranış değil
Gaziantep'ten Sumudica kararı!
Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu devam ediyor
Van'da 22 kaçak göçmen yakalandı!
Polonya Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
İlhan Palut: Artık kazanmaya ihtiyacımız var
İçişleri Bakanlığı sahte içki bilançosunu açıkladı!
Türkiye, İslam'ı ve Müslümanları savunan en cesaretli İslam ülkesidir
Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyetin "100'üncü yıl" kutlamalarına ilişkin genelge
Macron yönetiminin Müslümanları hedef alması cesaret verdi: Onlar da harekete geçti
Tunus aylar önce kapatılan sınır kapısını açma kararı aldı
Afrika'da koronavirüs kabusu sürüyor: Ölü sayısı 41 bine yaklaştı
İsrail'de F-35 çatlağı! Savunma Bakanı: Netanyahu bizden gizledi
Alman uzmandan korkutan açıklama: 2-3 yıl sürecek
Rus basınından yerli ve milli gururumuz İHA/SİHA'larımıza büyük övgü
Emine Erdoğan sahiplenmişti... 'Leblebi' Külliye'deki yeni yerini çok sevdi
Meclis Başkanı Şentop'tan haydut Ermenistan açıklaması: Bölgeyi ateş çemberine çevirmeye çalışıyor
Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu
ABD'li astronot uzayda oy kullandı
Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Alman basını Yunan'ın mültecilere uyguladığı zulmünü yazdı
24 Ekim 2020 Cumartesi 08:57:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 08:57:00

Tunus, aylar önce kapatılan Res Cedir sınır kapısını açma kararı aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tunus ile Libya arasında bulunan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle aylar önce kapatılan sınır kapısı Res Cedir açılacak.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hişam Meşişi'nin, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ve bakanlık bürokratlarıyla görüştüğü belirtildi.

Toplantıda, Res Cedir sınır kapısının açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Meşişi'nin, salgının yayılmasını önlemek için iki taraf arasında yapılan protokole uyulması uyarısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Res Cedir sınır kapısının tam olarak ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Geçen hafta çarşamba günü Tunus'ta yapılan görüşmenin ardından iki ülke arasında hava yolu ulaşımının açılması için ön anlaşmaya varılmıştı.

Tunus ile Libya arasında biri Res Cedir, diğeri Zehibe olmak üzere iki sınır kapısı bulunuyor. Kapıların ikisi de salgın nedeniyle kapatılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER