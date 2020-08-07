Trump, ABD'ye satılmazsa yasaklayacağım demişti... TiKTok 45 gün sonra yasaklanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok ve WeChat ile iş yapılmasını yasaklayan iki kararname imzaladı.



45 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu uygulamaların ülkesinin ekonomisi ve dış politikasını da hedef aldığını ifade eden Trump’ın imzaladığı 2 kararnamenin 45 gün sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.

TRUMP 15 EYLÜL'DE YASAKLANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Senatosu ise hükümet çalışanlarına mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’u indirmeyi yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı. Trump geçtiğimiz 3 Ağustos’ta ABD’li bir şirkete satılmadığı takdirde TikTok’u 15 Eylül’de yasaklayacağını açıklamıştı.