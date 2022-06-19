19 Haziran 2022 Pazar 20:02:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 20:02:00
Son dakika haberleri... İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Türkiye'ye geliyor
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran Perşembe günü Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika haberleri... İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Türkiye'ye geliyor
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