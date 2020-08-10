Slovakya iki Rus diplomatı sınır dışı etti
Kaynak: AA
Slovakya, ülkede görevli Rusya'dan iki diplomatı casusluk şüphesiyle sınır dışı etti.
Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan habere göre, Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatların sınırı dışı edildiğini doğrularken, Rusya'nın Slovakya'daki Büyükelçiliği olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Rus Dışişleri Bakanlığı ise Slovakya'nın adımına mütekabiliyet esasına göre karşılık vereceğini duyurdu.
Çekya hükümeti, haziranda ülkede görevli iki Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etmiş, Moskova yönetimi bunu "provokasyon" olarak nitelendirmişti.
- YPG/PKK teröristleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki SMO mevzisine saldırdı
- Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum! Vaka sayısı 20 milyonu aştı
- Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 30 bin 340'a yükseldi
- Beyaz Saray: Belarus'taki protestolar nedeniyle endişeliyiz
- Slovakya iki Rus diplomatı sınır dışı etti
- Zelenskiy'den Belarus'a diyalog çağrısı