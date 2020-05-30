Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar artarak devam ediyor

Floyd'un salı günü yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda gündemin en önemli maddesi haline geldi.

Dün ABD'nin farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldiği görüldü.

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericilerin binaya girmeye çalıştığı bildirildi.

"Floyd için adalet", "nefes alamıyorum" ve "polis şiddetine hayır" gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd'un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirdi.

Kentte, gösterilerin hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.