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02 Aralık 2021 Perşembe 19:43:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 19:43:00

Singapur'da ilk kez Omicron vakaları tespit edildi

Kaynak: AA

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Singapur'da, Güney Afrika'dan gelen iki yolcuda COVID-19 Omicron varyantı tespit edildi. Bunlar, ülkede kayda geçen ilk Omicron vakaları oldu.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Johannesburg kentinden dün gelen şüpheli iki Singapur vatandaşının izole edildiği ve yapılan testlerde Omicron varyantının görüldüğü aktarıldı.

Aynı uçuştaki diğer 19 yolcunun testlerinin negatif çıktığı ve karantinaya alındıkları belirtilirken, virüs tespit edilen iki kişinin aşılı olduğu ve hafif öksürük ve boğaz kaşıntısı gibi semptomlar yaşadığı duyuruldu.

Singapur kısa süre önce 7 Afrika ülkesinden Singapur vatandaşı olmayan yolcuların giriş ve transit geçişini yasakladı.

Ayrıca artık Singapur'a giden tüm yolcuların kalkış öncesi ve varış testlerinden geçmesi gerekiyor.

Singapur'da aşı hakkı bulunanların yüzde 96'sı aşılandı.

Etiketler : Singapur Sağlık Bakanlığı Omicron varyantı
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