Sarkozy'e yolsuzluk davası

Sarkozy, gizli telefon dinlemesinin delil sayılamayacağını öne sürerek, hakkında başlatılan soruşturmaya itiraz etmişti. İtirazı karara bağlayan Fransız mahkemesi, Sarkozy’nin yolsuzluk suçlamasıyla ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi. Böylece, Fransa’da cumhuriyet tarihinde ilk defa cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmış olacak.