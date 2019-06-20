20 Haziran 2019 08:00 | Perşembe
Sarkozy'e yolsuzluk davası
Fransa'da, 2015 yılında sızdırılan telefon kayıtlarıyla, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin, kendisiyle ilgili açılan davayla ilgili bilgi karşılığında, yüksek mahkeme hakimi Gilbert Azibert'e rüşvet teklif ettiği ortaya çıkmıştı.
Sarkozy, gizli telefon dinlemesinin delil sayılamayacağını öne sürerek, hakkında başlatılan soruşturmaya itiraz etmişti. İtirazı karara bağlayan Fransız mahkemesi, Sarkozy’nin yolsuzluk suçlamasıyla ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi. Böylece, Fransa’da cumhuriyet tarihinde ilk defa cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmış olacak.
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