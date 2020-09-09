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09 Eylül 2020 Çarşamba 00:20:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 00:20:00

Sahra Çölü'nde terk edilen 80 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: AA

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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Nijer'de Sahra Çölü'nde terk edilen 4 kamyondaki 80 sığınmacının kurtarıldığını açıkladı.

Nijer'in Dirkou kentindeki askeri araçların varlığını öğrenen insan kaçakçılarının, sığınmacıları, kente 230 kilometre mesafede çölde bırakıp kaçtığı belirtildi.

Çöl sıcağında aç ve susuz şekilde 3 gün geçiren sığınmacıların, tesadüf eseri Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldığı kaydedildi.

Nijerya, Togo, Gana ve Mali'den gelen ve aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, bölgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantina merkezi olarak kullanılan alana gönderildiği bildirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak sığınmacılar, ardından IOM aracılığıyla ülkelerine dönebilecek.

SAHRA ÇÖLÜ'NDE 1000 KİLOMETRE GİDİYORLAR

Dirkou'nun da içinde bulunduğu Agadez bölgesi, Avrupa'ya gitmek isteyen Batı Afrikalı sığınmacılar için bekleme noktası özelliği taşıyor.

Sığınmacılar Libya'ya devam etmek için bazen Agadez'de günlerce kalıyor.

Agadez'den Libya'ya ulaşmak için Sahra Çölü'nde 1000 kilometre gitmek gerekiyor. Küçük kamyonetler bu mesafeyi 3-4 günde alırken kamyonların hedefe varması 10 günü bulabiliyor.

Sadece yanlarına aldıkları su ve yiyecekle bu yolculuğa çıkan sığınmacıların büyük bir kısmı ise Libya'ya varamadan çölde hayatını kaybediyor.

-Sahra Çölü'nde 2016'dan bu yana 20 binden fazla sığınmacı kurtarıldı

IOM, 321'i bu yıl olmak üzere 2016'dan bu yana çölde çeşitli nedenlerlele ölüme terk edilen 20 binden fazla sığınmacıyı kurtardı.

Avrupa Birliği, Malta ve İtalya üzerinden Avrupa'ya gelen Afrikalı sığınmacı akınını durdurmak için 2015'ten bu yana çeşitli girişimlerde bulunsa da tam anlamıyla başarılı olamıyor.

Sahra Çölü'nden Libya'ya ulaşmak için sayısız güzergahın varlığı ve Nijer'in de devriye için yeterli imkanlarının olmaması, Afrikalı sığınmacıların çoğu zaman hayatına mal olan bu yolculuğun engellenmesini imkansız kılıyor.

Çölde ölen sığınmacıların sayısının denizde boğulanlardan en az 2 kat fazla olduğu tahmin edilse de çölde hayatını kaybedenlerin cesetlerine dahi ulaşılamadığı için gerçek sayıları bilinmiyor.

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