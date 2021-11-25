Rusya "Saldırırız" dedi... NATO resti çekti!

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25 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 13:00:00

Rusya'dan şimdiye kadarki en net 'saldırı' açıklaması! NATO resti çekti!

Kaynak: Hürriyet

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Rus birliklerinin Ukrayna sınırına yaptığı yığınak AB ve ABD'nin tepkisini çekerken Rusya'dan konuya ilişkin en net açıklama Kremlin danışmanı Fyodor Lukyanov'dan geldi. Lukyanov, NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılmasına asla izin verilmeyeceğine dair kesin garanti vermediği takdirde Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını ifade etti.

Kremlin danışmanı Fyodor Lukyanov, NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılmasına asla izin verilmeyeceğine dair kesin garanti vermediği takdirde Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını açıkladı. NATO'dan ise "Olası saldırılara her zaman hazırız' cevabı geldi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN NET AÇIKLAMA

Fyodor Lukyanov'un sözleri Rusya'nın neden Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdığına dair şimdiye kadarki en net açıklama.

RUSYA SÖZLÜ GÜVENCELERDEN FAZLASINI İSTEYECEK

Rusya Dışişleri Konseyi'nin yönetim kurulu başkanı Lukyanov, Çarşamba günü yayınlanan bir makalede Moskova'nın NATO'dan sözlü güvencelerden fazlasını isteyeceğini açıkça belirtti ve "Son gelişmeler eski güvenlik ilkelerinin artık çalışmadığını gösterdi" diye yazdı.

'2008 SAVAŞI UKRAYNA'DA PEKALA TEKRARLANABİLİR'

Lukyanov, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin yeni bir çatışmaya neden olacağı konusunda uyardı ve "Rusya sistemi değiştirmek ve yeni kırmızı çizgiler çizmek zorunda kalacak" dedi.

Moskova'nın kışkırtıldığını iddia eden danışman "Rusya ile Gürcistan arasındaki 2008 savaşına yol açan kumarın Ukrayna'da pekâlâ tekrarlanabileceğini" de sözlerine ekledi.

PUTİN 'CAYDIRICI ÖNLEM' DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sınır yakınındaki asker hareketliliğini, ayrılıkçılardan gelebilecek olası saldırılara karşı caydırıcı bir önlem olarak nitelemişti.

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞINDA ÖNCE HAZIR OLMAZ

Conflict Intelligence Team, Rus ordusunun tanklarını Ukrayna sınırına yakın yeni noktalara taşıdığını gösteren açık kaynaklı verilere dayanan bir rapor yayınladı.

Raporda "Rusya'nın Ukrayna'nın hükümet kontrolündeki bölgelerine yönelik olası bir operasyona önümüzdeki yılın başından önce hazır olmayacağı tahminlerine katılıyoruz " denildi.

NATO 'HAZIRIZ' DEDİ

ABD Deniz Piyadeleri'nden sorumlu Tuğgeneral Simon Doran, The Telegraph'a yaptığı açıklamada olası bir Rus işgaline karşı NATO'nun her zaman hazır olduğunu belirterek "Sadece potansiyel düşmanları caydırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda tüm ortaklarımıza ve müttefiklerimize, çağrılırsa burada olacağımıza dair güvence veriyoruz. Küresel olarak gelebilecek herhangi bir saldırganlıkla mücadele etmeye kesinlikle hazırız." dedi.

Etiketler : ABD Deniz Piyadeleri Tuğgeneral Simon Doran The Telegraph Rusya Ukrayna
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