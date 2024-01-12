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12 Ocak 2024 Cuma 12:47:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 12:47:00

Rusya: ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırıları küresel barış ve güvenlik için tehdit

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarının küresel barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirterek "ABD ve müttefiklerinin sorumsuz eylemlerini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Kızıldeniz ile ilgili sergilediği pozisyonun "bölgede gerilimi tırmandırmak için bahane olduğunu" vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"ABD ve müttefiklerinin sorumsuz eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Kızıldeniz bölgesinde büyük çaplı askeri gerginliğin artması, Yemen meselesinin çözüm sürecinde kaydedilen olumlu eğilimleri yok edebilir, tüm Orta Doğu bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırabilir. Tüm uluslararası toplumu bu eylemleri kınamaya ve durumun daha da gerginleşmesini önlemek amacıyla uluslararası girişimleri pekiştirmeye çağırıyoruz. Yasa dışı koalisyonun maceracı eylemleri, küresel barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturuyor."

Zaharova, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin acilen toplanmasını talep ettiklerini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece Amerikalılar, Yemen'de Husilere karşı yeni bir cephe açarak dikkatleri, vesayetinde olan Kiev'deki sorunlu suçlamalardan uzaklaştırdı. Onlarla ilgili sorunlar çok korkunç." ifadelerini kullandı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Etiketler : rusya abd ingiltere yemen saldırı tehdit
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