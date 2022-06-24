Putin'i kızdıracak karar!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 121. gününe girdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, AB liderlerinin ilk gün oturumlarında yapılan müzakerelerde AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye "aday ülke statüsü" verilmesi yönündeki tavsiye kararını görüşerek uygun gördüğünü bildirerek, bu gelişmeyi tarihi bir an olarak nitelendirdi. Michel ayrıca, "Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar yapmaya karar verdik" dedi.

"KİEV'E GİDEREK DESTEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Macron ise, yaşanan gelişmelerin tarihi olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya üyelik yolunda adaylık hakkının tanınması için geçen hafta Almanya Başbakanı Olaf Sholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Kiev'e giderek desteğimizi gösterdik. AB Komisyonu'nun çalışması ve Charles Michel sayesinde oy birliği sağlandı. Bu kararla verilen mesaj ilk günden beri aynı oldu. Hızlı, tarihi ve birlik mesajı' ifadelerini kullandı.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 450 MİLYON DOLARLIK YENİ YARDIM

Beyaz Saray, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi olan Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerini de içeren (HIMARS) 450 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacaklarını duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, "ABD, bugün Ukrayna'ya demokrasisini savunmak için verdiği söz kapsamında 450 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu pakette, silahlar ve ekipmanların yanı sıra HIMARS'ın olduğunu belirten Kirby, "Bu yardımlar Ukrayna'nın kıyılarını ve su yollarını korumasını sağlıyor." dedi.

Kirby, Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 13 savunma yardım paketi açıkladığını ve bu yardımların toplam değerinin 6,1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, son olarak 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık savunma yardımı sağlayacaklarını belirtmişti.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:30 Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'de ilk günün sona ermesinin ardından konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar yapmaya karar verdik" dedi.

07:00 Brüksel'deki, AB Liderler Zirvesi'nde, Ukrayna ve Moldova'ya, "Aday ülke" statüsü verilmesi kararıyla ilgili mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu anı 30 yıl boyunca beklediklerini söyledi.

06:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 4 ay geçerken, savaştan dolayı ortaya çıkan tahıl krizi sürüyor. Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında 70'in üzerinde gemi ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 20 milyon tonun üzerindeki tahılın ihracatı yapılamadı. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da çiftçilerin tahıl hasadı süreci görüntülendi.

05:00 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

04:00 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a Avrupa Birliği (AB) perspektifi verilmesinin Rusya'ya güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

03:00 Beyaz Saray, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi olan Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerini de içeren (HIMARS) 450 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacaklarını duyurdu.

02:00 Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu'nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke statüsü" verilmesi üzerinden anlaştı.

01:00 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Liderler Zirvesi'nde Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını ve ABD'nin hegemonya politikasını, ülkelerin adını anmadan eleştirdi.

00:00 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, koşulların Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin savunma kabiliyetini güçlendirme ve birliklerin savaşa hazırlık tedbirlerini artırmayı zorunlu kıldığını söyledi.