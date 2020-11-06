Putin hakkında flaş iddia! İşte bırakacağı tarih

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06 Kasım 2020 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 09:26:00

Putin hakkında flaş iddia! Parkinson'a yakalanan Rus lider Ocak ayında görevi bırakacak

Kaynak: DHA

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İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını öne sürdü.

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü.

HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başında, Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı. RT'de yer alan habere göre, tasarısının “Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti” olarak yorumlandı.

Etiketler : putin parkinson ingiliz medyası rusya
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