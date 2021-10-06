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06 Ekim 2021 Çarşamba 09:43:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 09:43:00

Paşinyan'dan İran itirafı: Bize yardım etmeselerdi Azerbaycan'a yenilirdik

Kaynak: AA

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İran'ı ifşa eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan, '90'larda İran bize yardım etmeseydi Azerbaycan'a yenilirdik.' diye konuştu. Ermenistan ordusu, 25-26 Şubat 1992'de Hocalı'da soykırım yapmış ve 613 Azeri'yi katletmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran ve Ermenistan'ın müttefik olduğunu belirterek "1990'lı yıllarda İran'ın yardımları olmasaydı Azerilere yenilirdik" dedi.

Azerbaycan sınırında terör örgütü DEAŞ ve İsrail unsurlarının görüldüğünü öne sürerek 30 Eylül'de bölgede tatbikat başlatan, ayrıca Ermenistan'a askeri destek veren İran'a Erivan'dan teşekkür gibi cevap geldi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İran ve Ermenistan'ın müttefik olduğunu belirterek "1990'lı yıllardaki Karabağ Savaşı'nda İran'ın yardımları olmasaydı Azerbaycan'a yenilirdik. İran'a minnettarız" dedi.

Paşinyan Litvanya Ermeni Topluluğu'nun toplantısında yaptığı konuşmada, "Ermenistan asla İran'a yönelik bir saldırıya veya komploya ortak olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Savaş esnasında öncelikle Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a ambargo koyması teklifini reddeden İran daha sonra Ermenistan'a maddi yardımda bulunarak savaşı bu ülkenin kazanmasında kilit rol oynamıştı.

HOCALI'DA NELER OLDU?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görülüyor.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Etiketler : ERMENİSTAN İRAN AZERBAYCAN
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