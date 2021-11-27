Omicron bir AB ülkesine daha sıçradı

Omicron bir AB ülkesine daha sıçradı

Belçika, İngiltere ve Almanya'nın ardından İtalya'da da omicron varyantına rastlandı.

İtalya, Avrupa'da virüsün omicron varyantının görüldüğü 4. ülke oldu.

Omicron varyantı

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılmıştı. Omicron'un, Delta türünden daha bulaşıcı ve mevcut aşılara da karşı dirençli olduğu değerlendiriliyor.

Yeni varyantın tespit edilmesinin ardından aralarında İngiltere ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, bazı Afrika ülkelerinden uçuşları durdurmuştu.