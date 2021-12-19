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19 Aralık 2021 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 15:00:00

New York Times ortaya çıkardı... İşte Pentagon'un gizli belgeleri

Kaynak: CNN Türk

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New York Times Pentagon'un gizli belgelerini deşifre etti. ABD'nin Ortadoğu'daki hava saldırılarının fiyasko ile sonuçlandığını sayfalarına taşıyan NYT haberinde bir de Türkiye detayı yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times, ABD'nin Ortadoğu'daki hava saldırılarının fiyasko ile sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. Aynı haberde bu saldırılarda pek çok sivilin öldüğü ve bunun gizlendiği bilgisine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times, tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir habere imza attı.

Irak, Suriye ve Afganistan'da düzenlenen hava saldırılarının büyük bir başarısızlık ile sonuçlandığının altının çizildiği haberde bu durum fiyasko olarak nitelendirildi.

Aynı haberde söz konusu saldırılarda istihbarat zafiyeti yaşadığı ve bu nedenle hedeflerin imha edilemediği bunun yerine çok sayıda sivilin öldürüldüğü bilgisi de yer aldı.

Resmi rakamlara göre, bu operasyonlarda bin 500'e yakın sivil hayatını kaybetti. Ancak NYT'ın incelediği belgelere göre, sivil ölümler resmi rakamların çok üzerinde.

TÜRKİYE DETAYI

2014'ten günümüze kadar gelen yüzlerce belgeyi inceleyen NYT haberinde bir de Türkiye detayı yer aldı.

Nisan 2016'da ABD ordusu, Doğu Musul'daki bir eve düzenlediği hava saldırısı ile Avustralyalı DEAŞ üyesi Neil Prakash'ı öldürdüğünü bildirdi.

Ancak Pentagon'un bu raporundan aylar sonra söz Prakash Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

6'SI ÇOCUK 10 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Afganistan'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve bir intihar saldırganını hedef alan saldırısında, aynı aileden 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı.

Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınlarının BBC'ye verdiği bilgiye göre, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD ordusu, en az bir kişinin bulunduğu aracın, DEAŞ'ın Afganistan koluyla bağlantılı olduğunu belirtmiş ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini söylemişti.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı BBC DEAŞ Afganistan İHA
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