Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım!

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29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:27:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:27:00

Netenyahu'nun oğlu Yair Hinduları çıldırttı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en büyük oğlu Yair, sözde Hindu tanrıçası Durga'nın, üzerinde oynanmış bir görselini paylaştı. Hindulardan gelen tepkiler üzerine, görseli silerek özür diledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair, üzerinde oynanmış bir görselde, Hindu tanrıçası Durga'nın kafasına babasının devam eden yolsuzluk davalarından birinde savcı olan Liat Ben Ari'nin yüzünü yapıştırdı. Görselde ayrıca, çok kollu Durga, orta parmağını gösteriyor.

Photoshoplanan görselde, Başsavcı Avichai Mandelbit'in yüzü Durga'nın ayaklarının dibinde duran bir kaplana yapıştırılmış. Kaplanın üzerine, 'Aşağılık insanları tanıyın' yazan bir not yerleştirdi.

Hindulardan tepki yağdı

Hinduların sözde savaş tanrıçasının tasvirinin hakaret amaçlı kullanılması, sosyal medyadaki Hindu kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Daha önce de birçok sansasyonel paylaşımını silerek özür dileyen Yair, yine aynı yönteme başvurdu.

Paylaşımı silen Yair, görseli başka bir sayfadan aldığını belirterek, İsrail'deki yetkilileri eleştirmek istediğini söyledi. Yair, Hindu inanışlarına hakaret etmek istemediğini belirterek, özür diledi.

Ben Ari, sahtekarlık ve rüşvetle suçlanan Netanyahu'nun davasına bakan başsavcıdır.

Görev süresince Hindistan'la yakın ilişkiler geliştiren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, oğlunun bu davranışından rahatsız olduğu tahmin ediliyor.

Yair Netenyahu, daha önce de sosyal medya hesabından babasının siyasi rakibi Benny Gantz, haber sunucuları ve babasının davasındaki polis şefiyle ilgili ses getiren paylaşımlar yapmıştı.

(star.com.tr)

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