  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Ankara'da
Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
23 Mayıs 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Katar, Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açacak
'Yeni haftaya enerjiyle başlayacağız'
'Teknopark İstanbul ülkemiz için önemli bir değer'
Terör örgütü PKK'ya operasyon
'Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır'
Başkan Erdoğan İstanbul'da incelemelerde bulundu
Teleferik kabini bin 500 metreden yere çakıldı! 9 kişi hayatını kaybetti
Saldırı girişiminde bulunan 6 terörist artık etkisiz
Batı medyasının iki yüzlülüğü belgelendi! Hedefe oturttular
Dijital birliğin robot askeri Barkan göreve hazırlanıyor
İsyan ettiler... "Türkiye'ye gitmek istiyoruz"
"Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz"
Yahudi yerleşimcilerden 3 hafta sonra Mescid-i Aksa'ya baskın
Hastalar incelendi: Yeni bir koronavirüs türü bulundu
Sansür getirdiler... Hindistan'dan flaş talimat
Polonya medyasından dikkat çeken manşet
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması
Erciyes hayali gerçek oldu
Van Gölü'ne dalış okulu
23 Mayıs 2021 Pazar 20:10:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 20:10:00

Mısır'da Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given gemisinin alıkonulmasına ilişkin istinaf başvurusu reddedildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır'da, Süveyş Kanalı'nın günlerce kapanmasına neden olan "The Ever Given" adlı geminin alıkonulması kararına yapılan istinaf başvurusunun reddedildiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsmailiyye Ekonomi Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek, gemi maliki şirketin alıkonulma kararına yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.

Mahkeme, dava dosyasını 29 Mayıs'ta görüşülmek üzere İsmailiyye Ekonomi Mahkemesi İlk Derece Dairesine geri gönderdi.

Geminin maliki olan şirketin savunma heyetinde yer alan Ahmed Ebu Şeneb ise mahkemenin istinaf başvurusunu reddetmesinin, geminin Süveyş Kanalı'ndaki Göller bölgesinde tutulmaya devam edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

KAZA NEDENİYLE DENİZ TRAFİĞİ DURMUŞTU

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ve pek çok ürün sevkiyatında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın, deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Bu süreçte Mısır'ın, günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Etiketler : mısır süveyş kanalı the ever given gemi kaza
Yaşam mücadelesini kazandı

Yaşam mücadelesini kazandı
Doğum günü hediyesi Maldivler tatili

Doğum günü hediyesi Maldivler tatili
Murat Bozuldu

Murat Bozuldu
Londra'da şarkı hazırlığı

Londra'da şarkı hazırlığı
‘Prenses'e yardım

‘Prenses'e yardım
Yakalandık Derya!

Yakalandık Derya!
Seksenler imajı

Seksenler imajı
Senaristlerden yana dertli

Senaristlerden yana dertli
Hasta yatağından diziye katıldı

Hasta yatağından diziye katıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER