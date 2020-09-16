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16 Eylül 2020 Çarşamba 10:17:00 - Güncelleme:16 Eylül 2020 Çarşamba 10:17:00

Meksika, Brezilya ve Hindistan'da ağır koronavirüs bilançosu

Kaynak: AA

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Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1315, Brezilya'da 1201 ve Meksika'da 629 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1315 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 82 bin 91'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 123 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 20 bin 359'a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 942 bin 360 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

BREZİLYA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1201 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 133 bin 207'ye, vaka sayısı da 38 bin 689 artarak 4 milyon 384 bin 299'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilenlerden iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 671 bin 128 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 629 artarak 71 bin 678'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 771 artışla 676 bin 487'ye çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 481 bin 68 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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