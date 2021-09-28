Macron'dan skandal Osmanlı mesajı

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28 Eylül 2021 Salı 11:01:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 11:38:00

Macron'dan Yunanistan güzellemesi... Yunanistan Osmanlı'ya karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldı

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, silah sattığı Yunanistan'ı öve öve bitiremedi. Macron, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın, Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini iddia etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Macron, Paris'te bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Louvre Müzesindeki "Paris-Atina: Modern Yunanistan'ın doğuşu" adlı sergiyi ziyaret etti.

Burada konuşma yapan Macron, Yunanistan'ın "devlet-ulus" olmadan önce bir medeniyet olduğunu, bu nedenle Fransa'nın bu ülkeyi desteklediğini belirterek, "Yunanistan bizi biz yapan medeniyetin beşiğidir." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğuna karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer alan ülke haline geldiğini öne süren Macron, bunun Avrupa'nın tarihinde ilk olduğunu ve Avrupa için çok şey ifade ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Miçotakis'in Paris'e ziyaretinde Fransa ile Yunanistan'ın arasında savunma alanında birkaç milyon avroluk yeni bir anlaşma sağlanabileceği belirtildi.

Etiketler : Macron PARİS OSMANLI YUNANİSTAN Emmanuel Macron
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