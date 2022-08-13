Macaristan'da 'Türk Kurultayı' rüzgarı esti

Otağlar kuruldu, yaylar gerildi. Türk kültürünün tüm renkleri Avrupa'ya taşındı.

Atlı göçebe kültürünün yaşatılması için Macaristan'da 'Hun Türk Kurultayı' düzenlendi.

Kurultaya Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,Türkmenistan ve Rusya federasyonu dahilindeki bölgelerde yaşayan Türkler katıldı.

"Türk soylarının birbirlerine tanışmasına kaynaşmasına bu kurultay vesile oluyor"

Kurultay'ın açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım yaptı.

Binali Yıldırım, "Yüzlerce yıllık geleneği canlandırmanın, yaşatmanın, coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Farklı coğrafyalarda yaşayan Türk soylarının birbirlerine tanışmasına kaynaşmasına bu kurultay vesile oluyor." dedi.

Hun Türk Kurultayı renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor

Kurultay, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. Ok atma gösterileri ve el sanatları sergileri düzenlendi.

Kurultayda özellikle atlı gösteriler oldukça dikkat çekti. Atlı gösterilerde Türk milletlerinin bayrakları açıldı.

2 yılda bir düzenlenen Hun Türk kurultayı 2 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.