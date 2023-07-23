VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul ve Antalya havalimanlarında yeni rekor!
Bakan Şimşek'ten kara parayla mücadele mesajı... "Attığımız adımların en önemli göstergesi"
HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı
AK Parti harekete geçti... Memlekete dönüşe teşvik
Kırmızı çizgi çekildi! Yunan basınından dikkat çeken analiz!
Borcu olanlar dikkat! Yüzde 90 indirim uygulanacak
23 Temmuz 2023 Pazar 15:45:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 15:45:00

Lukaşenko: Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar

Kaynak: AA

ABONE OL

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e ait paralı savaşçıların batıya gitmek istediklerini söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Rus özel güvenlik şirketi Wagner'e ait paralı savaşçıların batıya gitmek istediklerini belirterek, "Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım' diyorlar." ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna ordusunun çok sayıda asker kaybettiğini belirten Lukaşenko, "ABD'deki tahminlere göre Ukrayna, karşı saldırıya geçmesinden bu yana 26 bin asker kaybetti." dedi.

Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Wagner savaşçılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak "Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım' diyorlar. Kararlaştırıldığı gibi onları Belarus'un merkezinde tutuyorum." diye konuştu.

Putin de Ukrayna'nın karşı saldırıda yaşadığı asker kaybının 26 binden fazla olduğunu vurgulayarak "Karşı saldırı var ancak başarısız oldu." ifadesini kullandı.

Etiketler : belarus aleksandr lukaşenko wagner
Yıllar sonra aynı sahnedeler

Yıllar sonra aynı sahnedeler
Peruk taktı

Peruk taktı
Anne-kız eğlence günü

Anne-kız eğlence günü
Enişte kapalı gişe

Enişte kapalı gişe
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama
Sulu kutlama

Sulu kutlama
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Havuzda başının üstüne düştü

Havuzda başının üstüne düştü
Nazara karşı boncuklu önlem

Nazara karşı boncuklu önlem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX