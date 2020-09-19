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19 Eylül 2020 Cumartesi 12:21:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 12:28:00

Libya Ordusu komutanı Hafter'in petrol anlaşmasını reddetti! "Bu saçmalıklar geçmeyecek"

Kaynak: AA

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Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli, ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter ve Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'in petrol üretimi ve ihracatı anlaşmasını reddettiğini duyurdu. Cuveyli, Ülke içine ve dışarıya açıkça ilan ediyoruz, bu saçmalıklar geçmeyecek." dedi.

Batı Bölgesi Komutanı Cuveyli, özel televizyon kanalı Libya el-Ahrar'a ülkede petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hafter ve Başbakan Yardımcısı Muaytik'in petrol konusundaki anlaşmasını reddettiğini söyleyen Cuveyli, "Ülke içine ve dışarıya açıkça ilan ediyoruz, bu saçmalıklar geçmeyecek ve açıklanmayan herhangi bir anlaşma başarısızlığa mahkum olacaktır." dedi.

Libya'nın bütünlüğüne önem verenlerin tavizlerini açıklamasını ve yaklaşan uluslararası diyaloglarda kişisel çıkarlarından uzak durmasını isteyen Cuveyli, Başkanlık Konseyi üyeleri ve Tobruk Temsilciler Meclisi milletvekillerinden petrol anlaşmasıyla ilgili bir tutum sergilemelerini beklediğini ifade etti.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün Hafterin petrol tesislerini yeniden açtığını duyurmasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Muaytik ile petrol üretimi ve ihracatıyla ilgili anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Libya el-Ahrar kanalının haberinde, Hafter ve Muaytik arasında varılan anlaşmanın Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştiği aktarılmıştı.

Muaytik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trablus'taki Merkez Bankasının, bütçede onaylanan aylık veya üç aylık ödemeleri "gecikmeksizin ve teknik komitenin talep ettiği anda" karşılamakla yükümlü tutulması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.

Hafter, 8 aydır kapalı tuttuğu petrol tesislerini dün yeniden açtığını duyurmuş, petrol gelirlerinin adil dağıtımını garanti edecek gerekli tüm şartlar ve önlemler uygulanarak, petrol üretim ve ihracatının başlatıldığını söylemişti.

Petrol blokajının, "gelirlerin terörizmin desteklenmesinde kullanılmayacağının garanti edilmesi şartıyla" kaldırıldığını ileri süren Hafter, bu kararı "Libya halkının yaşam şartlarındaki kötüleşmeden dolayı aldığını" kaydetmişti.

HAFTER'İN PETROL BLOKAJI

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Hafter milislerinin kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya hükümetine karşı petrolü koz olarak kullanarak, hükümete giden gelirleri kesmek için kontrol ettiği bölgelerdeki petrol sahaları ve tesislerini ocak ayı ortasında kapattı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu verilerine göre, Hafter'in petrol üretim ve ihracatını illegal yollarla engellemesi nedeniyle, ülke ekonomisinin 8 aylık maddi kaybı 10 milyar doları buldu.

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