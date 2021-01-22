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22 Ocak 2021 Cuma 07:43:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 07:44:00

Kuzey Kutbu'nda güç savaşı!

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Kuzey Kutbu'nda Rusya ve Çin'e karşı hamlelerini arttırmak isteyen ABD, bölgede hakim duruma gelmek için yeni stratejiler geliştirmeye hazırlanıyor.

Küresel ısınmanın etkisiyle Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimeye başlaması, bölgedeki çıkar gruplarını harekete geçirdi. Başta ABD, Rusya ve Çin, bölgedeki havayı daha da ısındırmaya devam ediyor. ABD Genelkurmayı'ndan yapılan son açıklamalara göre, Pentagon, Arktik stratejisini geliştirmek için düğmeye bastı.

Aksam.com.tr'nin DefenseNews'den aktardığı habere göre, ABD'li general James McConville, kısa süre önce tamamlanan ABD'nin Arktik stratejisinin, bölgedeki çatışmaları caydırmak ve bölgedeki diğer güçlerle rekabet etmek için yetenekler sağlayacağını vurguladı.

Konuyla ilgili konuşan general McConville şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kutbu'nda durum değişiyor ve daha fazla hareket özgürlüğü alanı bize açılmış durumda. Oradaki çıkarlarımızı ve yaptıklarımızı kesinlikle koruduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Kuzey Kutbu'nda çok önemli bir yerde bulunan Alaska'ya baktığımızda, ABD'nin sunduğu uygun yeteneklere sahip olmak istiyoruz. Ordu olarak bu çıkarları korumak istiyoruz."

General McConville, "ABD ordusu, bölgede çok alanlı bir "görev gücü" ve "arktik yetenekli bir tugay" kurmaya çalışıyor." diye ekleyerek şunları kaydetti:

"Kuzey Kutbu, ABD anavatanının ilk savunma hattı."

ABD KONGRESİ 100 MİLYON DOLAR SAĞLADI

Kongre yetkilileri, 2021 mali yılı savunma harcama tasarısında "ABD Kuzey Uyarı Sistemi" için 100 milyon dolar sağladılar. Öte yandan Kongre, Pentagon'dan, sistemin operasyonel bütünlüğünü de içerecek şekilde durumu ve teknolojiye kıyasla sistem tarafından hangi teknolojinin kullanıldığına dair bir rapor sunmasını talep ediyor.

"ABD Kuzey Uyarı Sistemi", mevcut ve beklenen tehditleri, özellikle seyir füzelerini tespit etmek için önemli bir rol üstleniyor.

BÖLGEDE GÜÇ SAVAŞI

Rusya uzun süredir bölgede faaliyet gösteriyor ve dünyanın en büyük buz kırıcı filosunu inşa etmeye devam ediyor. Rus kuvvetleri stratejik bölgede hava üsleri ve deniz limanları inşa ediyor.

Öte taraftan üçüncü bir diğer güç Çin ise Kuzey Kutbu'ndaki varlığını ve faaliyet arzusunu artırarak bölgedeki doğal kaynaklar ve buzlar eridikçe açılan ticaret yolları için bölgede kendini göstermeye çalışıyor.

Etiketler : Kuzey Kutbu ABD ÇİN RUSYA
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