Kenya'da sokağa çıkma yasağı 1 ay uzatıldı

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, ulusal televizyondan yayınlanan açıklamasında, başkent Nairobi ve Mombasa dışında artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülkedeki sokağa çıkma yasağının yarından itibaren 30 gün uzatıldığını duyurdu.

Kenyatta, bu süre zarfında restoranların 20.00'den sonra kapatılması gerektiğini, daha önce açılan barlar ve gece klüplerinin yeniden kapatılacağını ifade etti.

Covid-19 ile mücadelede başarı elde edildiğini aktaran Kenyatta, "Artık salgın yönetilebilir düzeyde. Şimdi yeni Kovid-19 vakalarından çok, iyileşenlerin sayısı artıyor." dedi.

Kenyatta, halka Kovid-19 tedbirlerine uyması çağrısında bulundu.

Kenya'da Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen 1 Ağustos'ta uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 33 bin 16 Kovid-19 vakası görüldü, 564 kişi hayatını kaybetti ve 19 bin 296 kişi iyileşti.