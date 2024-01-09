İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 23 bin 210'a yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 95 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL HAN YUNUS'TA KARA SALDIRILARINI GENİŞLETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 95 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 126 Filistinliyi öldürdüğü ve 241 kişiyi yaraladığı belirtilen açıklamada, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı halen enkaz altında bulunanların olduğu aktarıldı. İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 210'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 167'ye çıktığı kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

16:25 Mısır: Ateşkes sağlanmadan Gazze'nin geleceğinden söz edilemez

16:23 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Dr. Rik Peeperkorn, Gazze'de İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarında şu ana kadar yaklaşık 59 bin kişinin yaralandığına dikkati çekerek, "Hayatımda çocukların da aralarında olduğu hiç bu kadar çok ampute vakasına şahit olmadım." dedi.

16:16 İsrail ordusu: Son 24 saatte 27 İsrail askeri yaralandı

13:48 İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 5 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

13:18 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki can kaybının sona ermesi gerektiğini vurgulayarak "Artık Gazze'de sivillerin öldürülmesini durdurmalıyız." dedi.

12:48 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 126 artarak 23 bin 210'a, yaralı sayısı da 59 bin 167'ye yükseldi.

12:35 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in işlediği soykırım ve katliamlara rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarında hiçbir hedefini gerçekleştiremediğini söyledi.

12:26 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında bir süre aradan sonra yeniden şiddetli çatışmalar yaşandı.

12:25 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Hamas yetkilisi Salih el Aruri ve Hizbullah üst düzey mensuplarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmesine karşılık, İsrail'in askeri karargahına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

12:17 İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiğini duyurdu.

12:15 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 2021 ve 2022'de dünya genelinde öldürülenlerden daha fazla olması dikkati çekiyor.

11:37 İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 57 ölü ve 65 yaralı getirildiği bildirildi.

11:08 Filistinli Gazeteciler Birliği Başkanı ve Aksa Radyosu Genel Müdürü İmad Zaqout, İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri planlı şekilde hedef aldığını belirterek, "Filistin basını, İsrail ordusuna rağmen haber vermeye, haber akışını sürdürmeye devam edecek." dedi.

10:49 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldürüldüğünü, 3 askerinin yaralandığını açıkladı.

10:37 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine düzenlediği baskında 9 Filistinliyi yaraladı.

10:29 İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, dün Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hasan Tavil'in öldürüldüğü saldırının ülkesi tarafından düzenlendiğini doğruladı.

10:21 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile telefonda Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine insani yardımın kolaylaştırılmasını ele aldı.

09:47 İsrail ordusunun, Gazze'nin Kuzeyindeki Şeyh Zayed kentine düzenlediği saldırılar sonucu, mavi kubbeli Şeyh Zayed Camii harabeye döndü.

05:06 İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 69 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi.

00:38 ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi. Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen "şimdi ateşkes" şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a "ateşkes için adım atması" çağrısında bulundu.

00:00 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan sığınma evine top mermisi isabet ettiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.