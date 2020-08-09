İsrail kendisine ait İHA'yı vurdu

İsrail ordusu kendisine ait İHA'yı Lübnan'dan geldiğini zannederek vurdu

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Celile'de meydana gelen asılsız şüphe olayının ön incelemesine göre, şüphenin bölgede İsrail ordusuna ait insansız uçağın varlığından kaynaklandığı tespit edildi. Olay soruşturulacak. ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada Lübnan’dan gelen ve İsrail hava sahasına giren bir İHA’nın düşürüldüğü iddia edilmişti.

Açıklamada, İHA’nın işgal altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunan Cebel Eş-Şeyh (Hermon Mount) bölgesinde düşürüldüğü kaydedilmişti.