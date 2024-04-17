İsrail-İran gerilimi için çarpıcı iddia! Başkan Erdoğan'ın Irak ziyaretini işaret etti

İsrail, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasını vurmuştu. İran ise cevap niteliğinde geçtiğimiz günlerde ilk kez doğrudan kendi topraklarından İsrail'e yönelik doğrudan İHA ve balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Her geçen gün yeni bir boyut kazanan İsrail-İran geriliminin nasıl yol kat edeceği merak ediliyor...

Gazeteci Murat Çiçek moderatörlüğünde 24 TV'de canlı yayınlanan "Açık Görüş" programına konuk olan Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan, İran-İsrail gerilimi üzerine çarpıcı iddialarda bulundu.

Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan, "Daha önce İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye bir ziyarette bulunacaktı. İsrail, İran'a bir saldırı gerçekleştirdi ve bu neticede görüşme iptal edildi." sözleriyle Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Irak'a gerçekleştireceğini duyurduğu ziyarete dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİNİ İŞARET ETTİ

İsrail'in İran'a cevap niteliğinde düzenleyeceği saldırı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretini işaret eden Tezcan, "İsrail'in İran'a cevap niteliğinde yapacağı saldırı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret zamanına yakın bir tarihte olması mümkün mü? Ya da doğrudan bir saldırı değil de Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretini engelleyecek bir saldırı olabilir mi?" dedi.