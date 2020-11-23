Gizli buluşma açığa çıktı!

İsrail ordu radyosu, Suudi Arabistan'da hafta sonu gerçekleşen gizli buluşmayı dünyaya bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pazar günü başkent Riyad'da bir araya geldi.

Buluşmanın fotoğrafları Kraliyet tarafından servis edilirken, görüşmede üçüncü bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail ordu radyosunun haberine ilişkin henüz Tel Aviv yönetiminden resmi bir açıklama yok.

Donald Trump döneminde İsrail'in istediği her şeyi veren ve Ortadoğu'yu alev topuna çeviren ABD, son olarak Tel Aviv yönetimiyle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmalarının imzalanmasını sağlamıştı.