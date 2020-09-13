ABD'den BAE'ye ilhak taahhütü: 2024'ten önce desteklemeyeceğiz

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13 Eylül 2020 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 16:00:00

İsrail gazetesi: ABD, BAE'ye İsrail'in "ilhak" planını 2024'ten önce desteklemeyeceğini taahhüt etti

Kaynak: AA

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ABD yönetiminin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 2024'ten önce İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 'ilhak' etmesi halinde buna destek vermeyeceği taahhüdünde bulunduğu bildirildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail ile BAE arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması görüşmelerinde Abu Dabi yönetiminin Washington'dan Tel Aviv'in "ilhak" planını uygulaması halinde Ocak 2024'e kadar bu karara destek vermeyeceğinin güvencesini aldığı belirtildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, "Trump ikinci kez seçimi kazanırsa, bu (4 yıllık taahhüt) için yeterli olacak. (Demokrat Partinin adayı Joe) Biden kazanırsa ilhaka karşı olduğu için bu mesele (taahhüt) önemli olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planının ardından Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" edeceğini duyurmuştu.

ABD yönetimi, BAE ile varılan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'in "ilhak" planını askıya aldığını açıklarken, Netanyahu planın "hala masada olduğunu" söylemişti.

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