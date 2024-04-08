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08 Nisan 2024 Pazartesi 16:11:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 16:11:00

İspanya "Altın Vize" uygulamasına son veriyor

Kaynak: AA

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede 2013'ten bu yana yürürlükte olan, ev satın almaları ya da yatırım yapmaları halinde yabancılara geçici veya kalıcı oturma izni verilmesini öngören "Altın Vize" uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

Sanchez, Sevilla kentinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 9 Nisan'da düzenlenecek haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısında Altın Vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik kararın alınacağını duyurdu.

2013'te o dönem iktidarda olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) tarafından başlatılan uygulamanın iptaline yönelik Konut Bakanlığı tarafından hazırlanan raporun yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşüleceğini belirten Sacnhez, alınacak yeni kararın kapsamı ve yürürlüğe geçme tarihiyle ilgili bilgi paylaşmadı.

İspanya hükümeti, Altın Vize uygulamasının da etkisiyle ülkede hızla artan konut fiyatlarını kontrol altına almayı hedeflerken, Sanchez, "Konutun spekülatif bir iş değil, bir hak olduğunu güvence altına almak için gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

Yabancı yatırımcıların kolay oturma izni almalarına olanak sağlayan Altın Vize uygulamasına, yaşadığı ekonomik krizden dolayı 2013'te geçen İspanya şimdiye kadar bunu, en az 1 milyon euroluk katılım ile İspanyol şirketlerinin hisselerine yatırım yapma, İspanya'da banka hesabında en az 1 milyon euro tutma, iş kurma ya da en az 500 bin euroluk gayrimenkul satın alma karşılığında verdi.

İspanya'da Altın Vize'den yararlananların yüzde 96'sı gayri menkul alımıyla bunu gerçekleştirirken, bundan faydalanan yabancı ülke vatandaşlarının listesine bakıldığında Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela ilk 5'te yer aldı.

Etiketler : İSPANYA VİZE AVRUPA
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