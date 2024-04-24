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24 Nisan 2024 Çarşamba 07:19:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 07:19:00

İşgalci İsrail mülteci kampına saldırdı: 3 ölü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 3 Filistinli şehit oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında en az 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda Arban okulu yakınlarındaki Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 Filistinli öldü, 4 kişi de yaralandı.

Saldırıda ölen ve yaralanan Filistinlilerin El-Avde Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 183 Filistinli öldürüldü, 77 bin 143 kişi yaralandı.

Etiketler : israil mülteci kampı hava saldırısı
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