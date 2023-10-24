VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
24 Ekim 2023 Salı 04:50:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 04:50:00

İşgalci İsrail, Kudüs'te bazı kentlere baskınlar düzenledi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerindeki evlere baskınlar düzenleyerek, arama tarama operasyonları yaptı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı gelişmelere göre, İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeydoğusu, Nablus ve Cenin gibi kentlerin çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Caba beldesinde evlere giren İsrail güçleri, evleri boşalttıktan sonra teftiş yaptı, köyde insanların dolaşmasına engel oldu.

Nablus kentinin kuzeybatısındaki Burka beldesine büyük bir askeri grupla baskın düzenleyen İsrail güçleri, beldeye yoğun silah atışlarıyla giriş yaptı, evlerde aramalarda bulundu.

İsrail güçleri, Cenin kentinin güneyindeki Yabed beldesine de büyük bir grup askerle baskın düzenledi. El-Arka köyü ve el-Cilme kontrol noktasında İsrail güçlerinin girişi, Filistinliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Öte yandan Kalkiliye kenti kuzey girişinde yaşanan kargaşada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan elinden yaralanan Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.

Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere saldırdı

İsrail ordusuna bağlı güçlerin yanı sıra Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına da maruz kaldı.

Selfit köyünün kuzeybatısındaki Burkan Yahudi yerleşim bölgesi yakınından aracıyla geçen bir Filistinliye bir Yahudi yerleşimci tarafından ateş açıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Semeri adlı Filistinli, silahlı saldırıdan yara almadan kurtulurken, arabasında hasar oluştu.

Yine Nablus kentinin güneyinde seyir halinde bir ambulansın önü, silahlı bir Yahudi yerleşimci tarafından kesildi.

WAFA'ya konuşan ambulans şoförü Yusuf Deyriye, silahlı yerleşimcinin, aracın Nablus'tan Havvara beldesine geri dönüşüne engel olduğunu aktardı.

Beyt Lahim'in güneyinde ise İsrail askerleri, gözaltına aldıkları gazeteciyi birkaç saat tuttuktan sonra serbest bıraktı.

Etiketler : batı şeria baskın arama tarama işgal altı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX