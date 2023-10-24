İşgalci İsrail, Kudüs'te bazı kentlere baskınlar düzenledi

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı gelişmelere göre, İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeydoğusu, Nablus ve Cenin gibi kentlerin çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.



Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Caba beldesinde evlere giren İsrail güçleri, evleri boşalttıktan sonra teftiş yaptı, köyde insanların dolaşmasına engel oldu.

Nablus kentinin kuzeybatısındaki Burka beldesine büyük bir askeri grupla baskın düzenleyen İsrail güçleri, beldeye yoğun silah atışlarıyla giriş yaptı, evlerde aramalarda bulundu.

İsrail güçleri, Cenin kentinin güneyindeki Yabed beldesine de büyük bir grup askerle baskın düzenledi. El-Arka köyü ve el-Cilme kontrol noktasında İsrail güçlerinin girişi, Filistinliler tarafından engellenmeye çalışıldı.

Öte yandan Kalkiliye kenti kuzey girişinde yaşanan kargaşada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan elinden yaralanan Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.

Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere saldırdı

İsrail ordusuna bağlı güçlerin yanı sıra Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına da maruz kaldı.

Selfit köyünün kuzeybatısındaki Burkan Yahudi yerleşim bölgesi yakınından aracıyla geçen bir Filistinliye bir Yahudi yerleşimci tarafından ateş açıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Semeri adlı Filistinli, silahlı saldırıdan yara almadan kurtulurken, arabasında hasar oluştu.

Yine Nablus kentinin güneyinde seyir halinde bir ambulansın önü, silahlı bir Yahudi yerleşimci tarafından kesildi.

WAFA'ya konuşan ambulans şoförü Yusuf Deyriye, silahlı yerleşimcinin, aracın Nablus'tan Havvara beldesine geri dönüşüne engel olduğunu aktardı.

Beyt Lahim'in güneyinde ise İsrail askerleri, gözaltına aldıkları gazeteciyi birkaç saat tuttuktan sonra serbest bıraktı.