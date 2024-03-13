İşgalci İsrail Filistinli çocuğu vurdu

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs yakınlarında Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı düzenlediği iddiasıyla Filistinli bir çocuğu vurarak öldürdü.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki kontrol noktasında kimliği henüz tespit edilemeyen Filistinli bir çocuğun İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.



Haberde, İsrail kaynaklarının söz konusu Filistinli çocuğun "bıçaklı saldırı düzenlediği" iddiasında bulunduğu aktarıldı.



İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Doğu Kudüs ile Beytüllahim arasındaki kontrol noktasında Yahudi yerleşimcilere yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı kaydedildi.

Saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Güvenlik güçleri saldırganı vurarak etkisiz hale getirmeyi başardı." ifadeleri kullanıldı.



İsrail ordusu da olay yerindeki bir askerin hafif şekilde yaralandığını, hastaneye kaldırılan askerin tedavi altına alındığını duyurdu.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçlerinin gözaltı, baskın ve saldırılarının 7 Ekim'den bu yana üst seviyeye çıktığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, şiddet ve gerilim giderek arttığı gözleniyor.