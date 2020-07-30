  • BIST
    1126.9
  • Dolar
    6,9795
  • Euro
    8,2384
  • Altın
    438,9110
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı
Bolu Dağı'nda bayram trafiği!
AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları uzattı
Yer Muğla... 280 milyon dolarlık vurgun böyle önlendi
Milli güreşçi Taha Akgül, eski performansına kavuşmak istiyor
TBB'den TLREF ve gösterge faiz oranı reformu geçiş çalışmaları hakkında duyuru
"Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesini görüşmek istiyoruz"
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Kurban Bayramı namazı kılınmayacak!
Hong Kong'da 12 muhalefet adayı Yasama Konseyi seçimlerinden menedildi
KKTC'de Serdar Denktaş cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı
Suudi Arabistan ve Mısır'a 'Tutuklu gazetecileri serbest bırakın' çağrısı
Kırgızistan yasta
FinTech'ler bankalara yeni pazarlar açacak
Kopenhag–Medipol Başakşehir maçı seyircisiz oynanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' ziyareti
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
Bakan Koca'dan, 81 İl Sağlık Müdürüne bayram uyarısı
Diyarbakır'da DEAŞ'lı 9 terörist yakalandı
Bahçeli: En hafif tabirle soysuzluktur
Türkiye karşıtı Orta Doğu rejimlerinin Ayasofya hüsranı
Afrika'da Türkiye'nin diplomasi ufku genişliyor
"Barışalım" diye götürdü; başından vurarak öldürdü
Ev ve arsa fiyatları 10 katına çıktı
30 Temmuz 2020 Perşembe 14:03:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 14:52:00

İran'da amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan genç kıza infaz

ABONE OL

İran'da 16 yaşındaki bir genç kız, amcası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklamasının ardından 11'inci kattan atılarak infaz edildi.

Olay, İran'ın başkent, Tahran’ da amcası Mojtaba Namdar tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen Fatemeh Ghozat adlı 16 yaşındaki genç kızın, Namdar tarafından 11’inci kattan atılarak öldürülmesiyle meydana geldi. Amcası tarafından önce cinsel istismara uğrayan ve daha sonra da infaz edilen genç kızın olayı ülkede tepkilere neden oldu.

MAHKEME KEFALETLE SERBEST BIRAKTI

Mahkemenin Nambar’ı kefaletle serbest bırakılması ailenin tepkisine yol açtı. Yerel televizyona konuşan ölen genç kızın annesi Bariha Rahmani , “Kızımı gözlerimin önünde pencereden attı ve kızımın bedeni ellerimin arasındaydı. Kefaletle serbest bırakıldı ve şimdi özgürce dolaşıyor. Bu adam serbest nasıl bırakılır?” dedi.

“OĞLUMU ÖLÜMLE TEHDİT EDİYOR”

Amcası tarafından cinsel istismara uğrayarak öldürülen genç kızın annesi Rahmani, Nambar'ın oğlunu tehdit ettiğini ifade ederek, “Oğluma, Şimdi senin sıran’ diyerek ölümle tehdit ediyor. Kendim ve çocuklarım adına endişeleniyorum. Adalet bekliyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER