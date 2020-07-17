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17 Temmuz 2020 Cuma 23:26:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 23:26:00

İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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İran'ın batısındaki İlam eyaletinde, İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Irak sınırında bulunan İlam eyaletine bağlı Mehran ilçesinin İslamiye beldesinde, İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 598 no'lu kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti.

Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

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