Kahramanmaraş depremini Britanya Adası'na uyarladı

University College London'da araştırma görevlisi olarak çalışan sismolog Stephen Hicks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin, depremin yönü ve etki alanını gösteren ısı haritasını, Britanya haritası üzerine yerleştirerek depremin büyüklüğünü ve yıkıcılığını anlattı.

Sismolog Hicks, "Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap olacak ve neredeyse dümdüz olacaktı." ifadesini kullandı.

To give you an idea of the sheer scale of the Turkey earthquake, if we overlay the USGS ShakeMap onto the British Isles, the fault (red colours) would have ruptured from the Severn Estuary to the Humber Estuary. Much of England would have seen at least Intensity Level 7 shaking. pic.twitter.com/Vy1nsR0X4K